"BKM Express Bağış Haftası" başlıyor

Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express, ilkini geçen yıl düzenlediği BKM Express Bağış Haftası'nın ikincisini 23-29 Aralık'ta gerçekleştiriyor.

BKM Express'den yapılan açıklamaya göre, 2019'un son haftasını bağış haftasına dönüştürerek kullanıcılarını bağış yapmaya çağıran BKM Express, 2. Geleneksel BKM Express Bağış Haftası sayesinde kullanıcılarının bu yılı da iyilikle kapatmalarını mümkün kılıyor.

BKM Express kullanıcıları etkinlik haftasında 30 farklı sivil toplum kuruluşuna BKM Express web sitesinden karekod ve ödeme linki aracılığıyla ya da BKM Express mobil uygulaması üzerinden bağış yapabiliyor.

Dijital bağış özelliğiyle BKM Express, 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna 20 Aralık itibarıyla 386 bin işlem adediyle 9,5 milyon TL bağış yapılmasına aracılık etti.

2. Geleneksel Bağış Haftası kapsamında bağış yapılabilecek STK'lara www.bkmexpress.com.tr/bagis linkinden ulaşılabiliyor.