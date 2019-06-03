BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da harçlıklar 'dijital'
13 dakika önce
BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, Ramazan Bayramı'nda da cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkanı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38
BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, Ramazan Bayramı
'nda da cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkanı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebilecek.
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