Son Dakika Haberleri: BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da harçlıklar 'dijital'
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BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da harçlıklar 'dijital'

13 dakika önce

BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, Ramazan Bayramı'nda da cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkanı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebilecek.

BKM Express ile Ramazan Bayramı'nda da harçlıklar 'dijital', System.String[]
BKM Express'in "Para İste" özelliğini kullananlar, Ramazan Bayramı'nda da cep telefonları üzerinden bayram ziyaretine gitme imkanı bulamadıkları uzaktaki akrabalarından harçlık isteyebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:38 
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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