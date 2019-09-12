BKM Express Kapanıyor mu? Rekabet Kurulu 60 Günlük Süreyi Başlattı

Rekabet Kurulu BKM Express'in Kapanacağı Tarihi Açıkladı

Rekabet Kurulu BKM Express'e Tanınan Muafiyetleri Geri Aldı.



Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) dijital cüzdan uygulaması olarak 21 Haziran 2012'den beri faaliyet gösteren BKM Express için, Rekabet Kurumu'nun hizmetini sonlandırmasına karar vermişti.



Rekabet Kurulu'nun 30 Mayıs 2019'da aldığı karar çerçevesinde, BKM Express'e 2016 yılında tanınan muafiyet geri alındı. 60 gün içerisinde şirketin hizmetlerini sonlandırması anlamı taşıyan karar bugün Rekabet Kurumu tarafından paylaşıldı. Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca bireysel muafiyet tanınması talebi" isimli dosyanın sonuçlandığını belirtti.



BKM tarafından sunulan BKM Express hizmetinin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesine aykırılık teşkil ettiği, Bu nedenle, söz konusu faaliyete 4054 sayılı Kanun'un 8. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verilemeyeceği, BKM tarafından sunulan BKM Express hizmetinin, 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında yer verilen şartları da karşılamaması nedeniyle söz konusu faaliyete muafiyet tanınamayacağı ve bu nedenle BKM'ye, Rekabet Kurulunun 23.09.2016 tarih ve 16-31/525-236 sayılı kararı ile tanınan muafiyetin 4054 sayılı Kanun'un 13. maddesi çerçevesinde geri alınması gerektiği ifadeleri yer aldı.



Bu gelişmeyle birlikte BKM Express için 60 günlük süre bugün başlamış oldu. Alınan karara göre, 9 Kasım tarihinde BKM Express, ya kapatılacak ya da belirtilen muafiyetleri kullanan servislerini kaldırması gerekecek.



Rekabet Kurumunun Konu ile ilgili TAM Açıklama Metni Burada



BKM'nin Konu ile ilgili Açıklaması ise;



"Rekabet Kurulu'nun, Bankalararası Kart Merkezi tarafından sunulan BKM Express dijital cüzdan hizmetine yönelik vermiş olduğu süresiz muafiyet hakkının geri alınmasına dair 30/05/2019 tarihli kısa kararına ilişkin gerekçeli kararı 03/09/2019 tarihi itibarıyla tarafımıza iletilmiştir.

Yeniliklere inanan öncü bir kurum olarak, her daim yasal düzenlemelerle uyumlu, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan BKM Express'in Türkiye için bugün olduğu gibi gelecekte de önemli faydalar yaratacağına inanıyoruz.

Bankalararası Kart Merkezi olarak sunduğumuz hizmetler ve yerli kaynaklarla geliştirdiğimiz teknolojilerle, kullanıcılarımıza, işyerlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmayı amaçlıyor; BKM Express hizmetinin sürmesi için yürüttüğümüz çalışmaları, Rekabet Kurulu'nun gerekçeli kararında işaret ettiği unsurları da gözeterek planlamayı hedefliyoruz. Kullanıcılarımızı, üye iş yerlerimizi ve kamuoyunu gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz."