BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz
1 saat önce
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16
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