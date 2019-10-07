Son Dakika Haberleri: BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz
Son Dakika Ekonomi BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz

BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz

1 saat önce

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BKM Genel Müdürü Canko: Dolandırıcılara ‘Sana Ne!’ diyeceğiz, System.String[]

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, arama motorlarında doğru ve güvenilir bilginin ön sıralarda çıkması için çabaladıklarını belirterek, Artık bilgilerimizi soran dolandırıcılara yanıtımız hazır, onlara 'Sana Ne!' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soner Canko, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:16 
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