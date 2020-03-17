BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BKM Genel Müdürü Soner Canko: 'Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18... - Son Dakika Ekonomi

BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18...

20 dakika önce

BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.

BKM Genel Müdürü Soner Canko:

BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi."

Soner Canko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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