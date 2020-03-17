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BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18...
20 dakika önce
BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:20 Kaynak: AA
BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi."
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