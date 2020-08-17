BKM: Kartı ödemeler Temmuz'da 112 milyar liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, Temmuz'da kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 112 milyar liraya ulaştı.

BKM verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla sektörde yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyonun üzerinde kredi kartı olmak üzere toplam 247 milyon kart bulunuyor.

BKM'den yapılan açıklamada, "Temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112.1 milyar liralık rekor tutarda ödeme yapıldı. Bu, geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 27 artış anlamına geliyor. Pandemi döneminde özellikle Nisan ve Mayıs aylarında kartlı ödemelerde daralma görülmüştü. Temmuz ayında yaşanan bu artış, haziran itibarıyla normalleşmenin başlamasıyla birlikte ödeme alışkanlıklarında da normalleşmeye işaret ediyor" denildi.BKM verilerine göre Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 92.6 milyar lirasında kredi kartları, 19.5 milyar lirasında banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödeme tutarında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 66 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.Buna göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği Temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "Kamu-Vergi Ödemeleri" sektöründe, bu yıl son ödeme tarihinin 4 Ağustos'a kadar uzatılmasıyla birlikte 1 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 5.6 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu değer 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21'lik bir büyüme anlamına gelirken, ortalama işlem tutarı 550 lira oldu. Kartlarla yapılan kamu-vergi ödeme tutarının yüzde 60'ında internetten ödeme tercih edildi; bir başka deyişle, "her 5 lira kartlı kamu-vergi ödemesinin 3 lirası" internetten yapıldı. (Grafik)