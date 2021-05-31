BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı - Son Dakika

BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı

BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı İnfaz kurumları için Bursa adliyesine kitap standı kuruldu Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

BKM, mahkumlar için 5 bin kitap bağışladı İnfaz kurumları için Bursa adliyesine kitap standı kuruldu BURSA - Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol dahilinde cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Bursa Adalet Sarayı'na kitap bağışı standı kuruldu. Adliyede düzenlenen törende konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, cezaevlerinde kütüphanelerin olduğunu, projeye kitap bağışlayarak katkıda bulunmak istediklerini aktardı. Şen, maksatlarının kütüphanelerinin kitap kapasitesini artırarak, infaz kurumlarındaki hükümlülerin bu kütüphanelere ulaşıp ıslah çalışmalarına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Şen, 5 bin kitap bağışında bulunan BKM Kitabevi'nin sahiplerine teşekkür etti. Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da, infaz kurumlarında kurulan kütüphanelerin önemine vurgu yaparak, bağışta bulunan BKM'ye teşekkür edip, herkese kitap bağışı çağrısında bulundu. Kurdele kesiminin ardından protokol mensupları bağış standına kitap bırakarak öncülük etti.

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