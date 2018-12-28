Bkm Mutfak Açık Mikrofon Yeni Komedyenler Arıyor

BKM Mutfak'taki 'Açık Mikrofon', yeni komedyenler arıyor.

BKM Mutfak'taki Açık Mikrofon yeni komedyenler aramaya devam ediyor. Komedi unsuru taşıyan videolarla başvurulan Açık Mikrofon'da bugüne kadar yeteneğini göstermek için sahneye çıkan birçok amatör komedyen profesyonel oldu. O kişiler arasında Cem İşçiler, Alper Ustagil, Onur Gökçek, Yusuf Bilal Altıntaş, Tuna Kalınsaz, Oktay Kaya, Pınar Fidan, Gözde Karakaya, Doğan Tunçel, Emrecan Çalışkan birer marka haline gelerek Türkiye'nin birçok şehrinde tek kişilik gösterilerini sergiliyor. Ayrıca Türkiye'nin birçok ilinde 'Açık Mikrofon' gösterileri düzenliyorlar. Komedyen yeteneğini sergilemek isteyenler, her çarşamba günü Moderatörlüğünü Cem İşçiler'in yaptığı 'Açık Mikrofon'da skeçlerini 10 dakika içinde sahneleme şansı elde ediyor.

Cem İşçiler Alper Ustagil ve Onur Gökçek, amatör komedyenken BKM Mutfak 'Açık Mikrofon'a katıldıktan sonra 10 dakika içinde nasıl profesyonel komedyen olduklarını anlattı;

CEM İŞÇİLER

Amatör olarak kendi çapımda gösteriler düzenleyip sahneye çıkarken hep BKM Mutfak'a uğrar, 'acaba buralarda sahneye çıkmak nasıl bir şeydir' diye düşünürdüm. Bir gün başka bir yerde gösterimi sahneledikten sonra BKM Mutfak, bana 'Açık Mikrofon'nda yer alıp almak istemediğini sordu. Soru henüz bitmeden 'Evet' dedim. BKM Mutfak'ta gün geçtikçe daha farklı yerlerde, daha büyük kalabalıklara karşı oynama şansı veriyor. Her oyunda mesleğimiz adına yeni kazanımlarda bulunuyoruz.

ALPER USTAGİL

BKM Mutfak ile 'Açık Mikrofon' sayesinde tanıştım. Daha başka komedi kulüplerinde bir kaç defa sahne almıştım. Böyle bir oluşumun olduğunu duyunca önce izledim sonra da içinde olmak istedim. Burası Türkiye'nin en iyi komedi kulübü ve mizah atölyesi diyebilirim. BKM Mutfak'dan önce en büyük sorunumuz yaptığımız işi insanlara ulaştıramamaktı. İnsanlara ulaştıramayınca neyin iyi, neyin kötü ve neyin geliştirilmesi gerektiğini anlayamıyorsunuz. Yaptığımız işi geniş kitlelere ulaştırmaya başladık. Düzenli sahne alınca hem tecrübe edinmeye başladım hem de öz güvenim arttı. BKM Mutfak'ın sektörde çok büyük rolü var. Yeni komedyenler çıkıyor ve birçok mekânda, şehirde sahneye çıkıyoruz.

ONUR GÖKÇEK

BKM Mutfak, komedinin mutfağı. Burada büyük bir komedi ailesi var. Bu ülkede yaşayıp bu ülke insanına mizah yapıyorsanız İngiliz mizahı yapamazsınız. Bu ülke insanı neye güler? Onu bilmelisiniz ve bunu en iyi şekilde BKM Mutfak'ta öğreniyorsunuz. Etrafımdaki insanlar hep komik olduğumu ve bi yapmam gerektiğini söylüyordu. İlk 'Açık Mikrofon'a katılanlardan biriyim. Burada birçok oyuncu/ komedyen yetişiyor. Burası tam bir oyuncu/ komedyen fabrikası. Sektörü fazlasıyla besliyor.