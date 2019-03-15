Son Dakika Haberleri: BKM Mutfak 'Oyunculuk Atölyeleri' İlk Mezunlarını Verdi

BKM Mutfak 'Oyunculuk Atölyeleri' İlk Mezunlarını Verdi

1 saat önce

BKM Mutfak, Bahçeşehir Üniversitesi ve Akasya Kültür Sanat işbirliğiyle kurulan 'Oyunculuk Atölyeleri'nin ilk mezunları sertifika ve katılım belgelerini törenle alacak.

BKM Mutfak 'Oyunculuk Atölyeleri' İlk Mezunlarını Verdi, System.String[]

BKM Mutfak, sinemaya, televizyona ve sahnelere yeni yetenekler kazandırmak için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Sanat (AKS) ile birlikte Oyunculuk Atölyeleri'ni kurarak kasımda yeni bir oluşuma imza atmıştı. BKM Mutfak, böylelikle Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Akasya Kültür Merkezi (AKS) işbirliğiyle kurduğu 'Oyunculuk Atölyeleri' ile akademik kimlik kazanmış oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde başlayan 'Oyunculuk Atölyeleri'nde birçok tecrübeli eğitmen, uzman oldukları alanlarda kursiyerlere dersler verdi. 'Temel Oyunculuk', 'Kamera Önü Oyunculuğu' ve ' Komedi Oyunculuğu' dalında 10 hafta süren eğitimlerini tamamlayan 'Oyunculuk Atölyeleri'nin ilk mezunlarının sertifika ve katılım belgeleri 16 Mart'ta BKM Mutfak'ta düzenlenecek olan törenle alacak.

Atölye katılımcıları, 16 martta düzenlenecek moderatörlüğünü atölye eğitmenlerinden Taner Rumeli'nin yapacağı törende BKM Mutfak Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Abdullah Özgenç, yazarÖzgür Ağaoğlu ve BKM Mutfak oyuncularının katılımıyla sertifika ve katılım belgelerini alacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:42 Kaynak: Bültenler

Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel
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