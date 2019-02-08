Son Dakika Haberleri: BKM Mutfak Şov Devam Ediyor!

BKM Mutfak Şov Devam Ediyor!

40 dakika önce

BKM Mutfak, Doğu Demirkol, Okan Çabalar, Alper Kul, Mesut Süre, 'Sevimli Dostlar' ve 'Bülent Beyin Hikayesi' ile Türkiye'de, Avrupa'da ve ABD'de şovlarını sergilemeye devam ediyor.

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BKM Mutfak organizasyonuyla şubatta 51 etkinlik sahnelenecek.

BKM Mutfak'ın organizasyonuyla Doğu Demirkol, Okan Çabalar, Alper Kul, Mesut Süre, 'Bülent Beyin Hikayesi' ve 'Sevimli Dostlar' ile 2019'da da salonları doldurmaya devam ediyor. Şubat ayında 51 etkinlik sahnelenecek.

Doğu Demirkol, Okan Çabalar, Alper Kul ve Metin Süre tek kişilik gösterileriyle, Bülent Emrah Parlak ise tek kişilik tiyatro oyunu 'Bülent Beyin Hikayesi' ile seyircilere keyifli saatler yaşatırken 'Sevimli Dostlar', çocuklara yönelik içeriğiyle sahneye çıkıyor.

Doğu Demirkol, hazirana kadar aralarında Avrupa turnesi ve New York'ta olmak üzere çeşitli illerde 22 kez sahneye çıkacak.

Alper Kul, 'Alper Yine Hamileyim' adını taşıyan tek kişilik gösterisinin Türkiye turnesi için 9 kez seyircileri baba olma sürecini öğrenmeye çalışan bir baba, uyumayan bir çocuk, hamilelik sürecinde ve sonraki loğusalık döneminde hormonları ip atlayan bir annenin hikayesiyle kahkaha attıracak.

Okan Çabalar, şubat ayı boyunca İstanbul, İzmir, Ankara, Marmaris, Frankfurt, Köln ve Berlin'de tek kişilik gösterisi için sahneye çıkacak.

Metin Süre ise şubat - nisan arasında İstanbul, Ankara, İzmir Adana, Bursa ve Gaziantep'te 9 kez kahkahaya boğacak.

'Sevimli Dostlar', içinde temel gereksinimleri konusunda öğretici bilgilerin de bulunduğu eğlenceli oyunlarla şubat ve martta İstanbul, Gazimağusa ve Lefkoşa'da 7 kez çocukların karşısına çıkacak.

İnsan vücudundaki organları dile gelmelerini eğlenceli bir şekilde sahneye konulduğu 'Bülent Beyin Hikayesi', şubat ve martta İstanbul ve Ankara'da 8 kez sahnelendikten sonra Kopenhag ve Stockholm'de yaşayan Türkleri de güldürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:55 Kaynak: Bültenler

Alper Kul, Okan Çabalar, Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel
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