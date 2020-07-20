BKM : Yılın ilk yarısında 500 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı - Son Dakika

BKM : Yılın ilk yarısında 500 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

Elektronik eşya ve market sektörleri başta olmak üzere, tüm sektörlerde toplam kartlı ödeme yılın ilk yarısında 500 milyar liraya ulaştı.

Elektronik eşya ve market sektörleri başta olmak üzere, tüm sektörlerde toplam kartlı ödeme yılın ilk yarısında 500 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

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Buna göre, aynı dönemde kredi kartı sayısı yüzde 6.0 artışla 71.9 milyon adete, banka kartı da yüzde 11.0 artışla 172.9 milyon adete yükseldi. Toplam kart sayısı da yüzde 9.0 artışla 245 milyon adede ulaştı.

SKM'den yapılan açıklamada, "Pandemi döneminin de etkisiyle ödeme davranışları değişmeye devam ederken 2020 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 500 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde toplamda yüzde 10 büyüme olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte, 2020'nin ilk altı ayı 2019'un aynı dönemi ile kıyaslandığında, banka kartları ile yapılan ödemelerdeki yıllık büyümenin yüzde 32'yi bulduğu görülüyor" denildi.

BKM verilerine göre, pandemi döneminde bireylerin hayat şartlarındaki değişimin kartlı ödemelerdeki etkisiyle birlikte, kartı ödeme artışları, "elektronik eşya"da yüzde 43, "market-gıda"da yüzde 33, "kamu/vergi ödemeleri"nde yüzde 20, "yapı malzemeleri"nde yüzde 16 ve "sigorta" sektöründe yüzde 14 büyüme oldu.

İnternetten kartlı ödemelerin de yüzde 24 arttığı belirtilen BKM açıklamasında, "Yine 2019'un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 18'ini oluşturan internetten kartlı ödemeler, bu yılın ilk altı ayında yüzde 21'e ulaştı. Bu trende göre, 2020 yılı sonunda her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten yapılacağı öngörülüyor" denildi.

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile son dönemde yükselişte olan temassız ödemelerde, 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 563 milyona ulaştığı belirtilen BKM açıklamasında, şu bilgiler verildi:

Buna göre, yılın ilk yarısında, 2019 yılındaki toplam 502 milyon adetlik temazsız ödeme sayısı aşıldı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin, geçen yılın aynı döneminde yüzde 7.0 olan payı da yüzde 22'ye yükseldi. (Tablo)


Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BKM : Yılın ilk yarısında 500 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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