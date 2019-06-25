Black Christmas Filmi
44 dakika önce
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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
1974 yapımı Black Christmas film
inin yeniden çekimi olan film
in konusu şöyle: Tatil günlerinde Hawthorne Koleji son derece sessiz ve sakindir. Ancak ortaya bir katil çıkar. Bu katil, kampüsün kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri birer birer avlayacaktır. Ancak katilin öğrenmesi gereken bir şey vardır: Yeni nesil kadınlar çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır. Yönetmen:
Sophia TakalSenaryo:
Sophia Takal, April WolfeOyuncular:
Imogen Poots, Cary Elwes, Aleyse Shannon, Brittany O'Grady, Lily Donoghue, Ben Black, Caleb EberhardtFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Black ChristmasYapımcı Firma:
Blumhouse ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
06.09.2019Black Christmas Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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