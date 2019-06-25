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Black Christmas Filmi

44 dakika önce

Black Christmas filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Black Christmas filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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1974 yapımı Black Christmas filminin yeniden çekimi olan filmin konusu şöyle: Tatil günlerinde Hawthorne Koleji son derece sessiz ve sakindir. Ancak ortaya bir katil çıkar. Bu katil, kampüsün kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri birer birer avlayacaktır. Ancak katilin öğrenmesi gereken bir şey vardır: Yeni nesil kadınlar çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.


Yönetmen: Sophia Takal
Senaryo: Sophia Takal, April Wolfe
Oyuncular: Imogen Poots, Cary Elwes, Aleyse Shannon, Brittany O'Grady, Lily Donoghue, Ben Black, Caleb Eberhardt
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Black Christmas
Yapımcı Firma: Blumhouse Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Sinema
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