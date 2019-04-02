Son Dakika Haberleri: BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı

BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı

1 saat önce

Türk erkek giyimi adına büyük ihracat rakamlarına imza atan, sadece ürün değil, tasarım da ihraç eden BLACK CLIMBER B.C, 2019-2020 "High Life" adlı Sonbahar- Kış erkek koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.

BLACK CLIMBER, 2019-2020 kış koleksiyonunu tanıttı, System.String[]
Türk erkek giyimi adına büyük ihracat rakamlarına imza atan, sadece ürün değil, tasarım da ihraç eden BLACK CLIMBER B.C, 2019-2020 "High Life" adlı Sonbahar- Kış erkek koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında bir defileyle tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:47 

İhracat, Ekonomi
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