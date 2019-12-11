Black Desert Mobile'ın küresel tanıtımı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Black Desert Mobile'ın küresel tanıtımı gerçekleştirdi

6 saat önce

Pearl Abyss, MMORPG Black Desert Mobile'ın tanıtımını gerçekleştirdi.

Black Desert Mobile'ın küresel tanıtımı gerçekleştirdi, System.String[]

Pearl Abyss, MMORPG Black Desert Mobile'ın tanıtımını gerçekleştirdi.


Video oyun geliştiricisi Pearl Abyss, 4,5 milyon ön kayıt rakamlarına ulaşan Açık Dünya Aksiyon MMORPG Black Desert Mobile'ın tanıtımı gerçekleştirdi. Kore, Japonya ve Tayvan'da başarılı bir şekilde açılışını gerçekleştirdikten sonra yakın zamanda belirli ülkelerde ön tanıtıma giren Black Desert Mobile'ın, tüm dünya çapındaki maceracılara oyun deneyimleri sunmaya devam ettiği bildirildi.


Oyun aksiyon dolu savaş sistemi, karakter özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru Black Desert Engine'i kullanarak en gelişmiş grafikleriyle Black Desert IP'sini mobil platformlara optimize ettiği bildirildi. Oyunun artık İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Tayca ve Endonezce dil desteği sayesinde maceracılara daha gelişmiş bir erişilebilirlik imkanı sağladığı aktarıldı.


Oyun hakkında şu bilgiler verildi: "Oyuncular yeni bir maceraya başlamak için Warrior, Ranger, Giant, Witch ve Valkyrie sınıflardan birini seçerek 'Maceracı' unvanını alabilir. Ayrıca görevler aracılığı ile çeşitli oyun içi içerikleri ve fonksiyonlarının tadını çıkararak, karakterlerinin seviyelerini yükseltebilirler. Ayrıca maceracılar, bireysel oyunun dışında, Ramones Savaş Arenası, 3: 3 PvP modu vs. çoklu modda oynanabilen içeriklere katılım sağlayabilir ve toplama, balıkçılık, üretim, ticaret, boyama gibi yaşam içeriklerini de deneyimleyebilirler. Kara Ruh Modu, mobil uygulama tamamen kapalıyken, bile internet bağlantısı olmadan da maksimum 3 saat boyunca EXP ve ödül elde edebilmeyi sağlayan başka bir özellik olarak karşımıza çıkıyor". - İSTANBUL

Maden Mühendisleri Odası, Tayvan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:22 Kaynak: İHA
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