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'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı

25.11.2021 10:36
'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı

Black Friday (Kara Cuma) öncesi vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyaran ekonomist Rahmi İncekara, "Koronavirüs nedeniyle Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen tüketiciler, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini daha fazla ziyaret edecektir.

Black Friday (Kara Cuma) öncesi vatandaşları siber dolandırıcılığa karşı uyaran ekonomist Rahmi İncekara, "Koronavirüs nedeniyle Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen tüketiciler, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini daha fazla ziyaret edecektir. Siber dolandırıcılık konusunda dikkatli olun, tedbiri elden bırakmayın. Alışverişlerde sanal kart kullanımı, maillerin doğruluk kontrollerinin yapılması, güvensiz ağlar ve sahte linklerden uzak durun" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden ekonomist Rahmi İncekara, Black Friday'a (Kara Cuma) 1 gün kala, tarihine ilişkin bilgi vererek, tüketicilere uyarılarda bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU, KAZALAR VE KALABALIK NEDENİYLE 'BLACK FRİDAY' DENİLİYOR

Black Friday'ın, ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma gününe verilen isim olduğunu belirten İncekara, "Black Friday bir resmi tatil değildir. 1932 yılından beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak 'Black friday' kabul edilmektedir. Black Friday süresince, mağazalar çok erken saatte açılıp, geç saatte kapanmaktadır. Pek çok mağaza bu süreç zarfında normalinden daha fazla indirimli satış yapmaktadır. Alışveriş çılgınlığı sebebiyle trafik yoğunluğu, kazalar ve kalabalığın getirdiği zorluklar bugünün 'Black Friday' olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki mağazalarda etkili olan Black Friday, tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmıştır. Koronavirüs pandemisiyle etkisini daha da hissettiren e-ticaret, Black Friday alışveriş çılgınlığının daha da fazla artmasını sağlamıştır" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DE BİRÇOK KAMPANYA DÜZENLENİYOR

Türkiye'de de pek çok kampanya düzenlendiğini aktaran Rahmi İncekara, "Firmalar, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi kampanyalarla alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Black Friday alışveriş çılgınlığı 26 Kasım tarihinde başlayacak. Seçili ürünler kapsamında yüzde 80'e varan indirimlerin planlandığı, mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde pek çok markanın yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa katılacağı Black Friday heyecanı şimdiden başladı. Her ne kadar 26 Kasım başlangıç olsa da 8 Kasım haftası itibariyle indirim trendi başladı" ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koronavirüs nedeniyle Black Friday indirimlerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin, fiziksel mağazalar yerine online alışveriş sitelerini daha fazla ziyaret ettiğine dikkat çeken İncekara, "Bu noktada tüketiciler Black Friday heyecanı ile tedbiri de elden bırakmamalıdır. Pandemi döneminde alışverişlerin daha çok mobil ve internet üzerinden gerçekleştiği düşünüldüğünde tüketicilerin, siber dolandırıcılık konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Alışverişlerde sanal kart kullanımı, maillerin doğruluk kontrollerinin yapılması, güvensiz ağlar ve sahte linklerden uzak durulması, mobil cihazların güvenilirliği gibi bir dizi önlem akılcı ve güvenli bir alışverişi temin etmektedir" dedi.

FİRMALARA DA 'VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYİN' UYARISI

Black Friday'in arz tarafında yer alan firmaların, kampanyalarını, tüketicileri yeterli seviyede bilgilendirecek şekilde kurgulaması gerektiğini hatırlatan İncekara, "Lojistik süreçler, sipariş yoğunluğundan etkilenmeyecek şekilde planlanmalıdır. Pandemi döneminde yıldızı daha da parlayan e-ticaret altyapısının ulusal ve küresel yönergelerle uyumlu hale getirilmesi şarttır. E-ihracat ile ilgilenen firmaların çeşitli ve farklı yabancı pazarlar için strateji oluşturması da elzemdir" diye konuştu.


'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı
'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı
'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık, Black Friday, Koronavirüs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Black Friday' öncesi siber dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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