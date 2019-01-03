Son Dakika Haberleri: Black Mirror Bandersnatch - Eleştirilen Aktör Will Poulter Sosyal Medyayla Arasına 'Mesafe Koydu'
BBC

Black Mirror Bandersnatch - Eleştirilen Aktör Will Poulter Sosyal Medyayla Arasına 'Mesafe Koydu'

29 dakika önce

Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch adlı yapımındaki oyunculardan Will Poulter, gelen eleştirilerin ardından sosyal medyayla arasına "mesafe koyduğunu" açıkladı.

Black Mirror Bandersnatch - Eleştirilen Aktör Will Poulter Sosyal Medyayla Arasına 'Mesafe Koydu', System.String[]
Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch adlı yapımındaki oyunculardan Will Poulter, gelen eleştirilerin ardından sosyal medyayla arasına "mesafe koyduğunu" açıkladı. Poulter, ruh sağlığını korumak için buna mecbur kaldığını söyledi.

Poulter, yapım ile ilgili olumlu ya da olumsuz gelen bütün eleştirilere ve filmi izleyenlere teşekkür etti.

Ancak gördüğü bütün desteğe rağmen, olumlu ve olumsuz eleştiriler arasında bir denge kurmakta zorlandığını, bu yüzden Twitter'dan uzaklaşmaya karar verdiğini açıkladı.

https://twitter.com/PoulterWill/status/1080527925286457344

Netflix'in seyircilerin sonuna kadar verdiği yetişkinlere yönelik ilk interaktif yapımı ve Black Mirror dizisinin film versiyonu olan Bandersnatch, 28 Aralık'ta platforma yüklenmişti.

Poulter, Bandersnatch'da Colin Ritman adındaki genç bir oyun gelişticiyi canlandırıyor.

Online zorbalığa karşı savaşacak

Will Poulter, bundan sonra "online zorbalığa" karşı mücadele eden başka platformlardan paylaşımlarda bulunacağını söyledi.

Poulter, film platforma yüklendikten sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "gergin" olduğunu belirtmişti.

Film ile ilgili yorum yapan bazı izleyiciler aktörü "çirkin" olarak tanımlamıştı.

Black Mirror: Bandersnatch filmi 1984'te geçiyor.

Film, Fionn Whitehead'ın canlandırdığı Stefan adındaki bir oyun yaratıcısının maceralarına dayanıyor.

Stefan, Bandersnatch adındaki bir romanı oyuna çevirme görevini üstlenen bir oyun geliştirici.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:36 

Will Poulter, Black Mirror, Dünya
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