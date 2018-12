Black Mirror Bandersnatch: Netflix'in Yeni Yapımına Dair Bildiklerimiz

Netflix yapımı Black Mirror dizisinin 5. sezonunun ne zaman yayımlanacağı uzun zamandır hayranları tarafından merakla bekleniyordu.Daha önce Black Mirror dizisinin resmi Twitter hesabından yeni sezonun 2018'in sonunda yayımlanacağına dair bir mesaj paylaşılmış ancak bu tweet daha sonra silinmişti.Merakla beklenen Black Mirror'ın yeni yapımına dair fragman sonunda yayımlandı.Hem de dizinin hayranları, şaşırtıcı bir şekilde yeni bölümler yerine bir filmle karşılaştı.Yayımlanan fragramana göre Black Mirror Bandersnatch adındaki 90 dakika olması beklenen film, Netflix platformuna 28 Aralık Cuma günü yüklenecek.Yayımlanmasının üzerinden geçen ilk birkaç saatte bile fragmanın 1 milyondan fazla izlendiği görüldü.İngiliz Charlie Brooker 'ın yaratıcısı olduğu Black Mirror, teknoloji ile ilişkili olarak geleceğe dair karanlık öngörülerde bulunmasıyla biliniyor.Bandersnatch nedir?Bandersnatch, çok hızlı hareket ettiğine inanılan kurmaca bir yaratık.Bandersnatch karakteri ilk olarak, İngiliz yazar, bilim adamı ve sanatçı Lewis Carroll 'ın Alice Harikalar Diyarında kitabının devamı olarak bilinen Aynanın İçinden adlı kitabında yer alan bir şiirinde geçer.Carroll'ın diğer eserlerinde de Bandersnatch karakterine rastlanmaktadır. Bu yaratık uzun boyunlu ve hızlı hareket eden bir ağıza sahip olarak tarif edilmektedir.Daha sonra Bandersnatch'ın başka edebiyat metinlerinde ve popüler kültür unsurlarında kullanıldığı görülmüştür.İnteraktif bir film mi olacak?Yayımlanan fragmana göre yeni film 1980'li yıllarda geçiyor.Daha önce de Black Mirror'ın bazı bölümlerinde tarihte geriye gidildiği ve daha sonra geleceğe atlandığı görülmüştü.Fionn Whitehead adlı İngiliz oyuncunun canlandırdığı Stefan adındaki genç karakter, bir oyun yaratıcısı.Bandersnatch adındaki, yazarının "delirdikten sonra karısını öldürdüğü" bir romanı oyuna çevirme görevini üstlenen bir oyun geliştiricisinin hikayesini izleyeceğiz.Fionn Whitehead'ın canlandırdığı genç oyun geliştirici, film boyunca birtakım seçimlerle karşı karşıya gelecek. Burada kurgu ile gerçeğin bir araya geçtiğini göreceğiz.Filmin, izleyicilerin gidişatına karar verebilecek şekilde interaktif bir yapım olduğu öne sürülüyor.İddialara göre biz de izleyiciler olarak ana karakter ile beraber seçim yaparak filmin gidişatına karar verebileceğiz.Filmin süresi 90 dakika olsa da Netflix'in elinde 5 saatlik bir yapıma dair görüntülerin olduğu iddia ediliyor.Netflix'in başka interaktif yapımlar üzerinde çalıştığı da yapılan haberler arasında.Ancak uzun bir süredir iddia edildiği gibi bu yeni Black Mirror yapımının interaktif bir film olup olmadığı henüz net değil.Bunun cevabını yayına girdiği Cuma günü alabileceğiz.5. sezon bölümleri olacak mı?Bir diğer cevabı net olmayan soru ise 5. sezonun Black Mirror Bandersnatch olarak mı seçildiği yoksa dizinin yeni bölümlerinin 2019'da mı gösterime gireceği...Black Mirror Bandersnatch'ın özel bir yapım mı olduğu yoksa 5. sezonun muadili olarak mı çekildiği henüz net değil.Black Mirror Bandersnatch'ın yönetmeni ise David Slade.1980'li yıllara damga vuran Frankie Goes to Hollywood 'un söylediği meşhur Relax şarkısı ise dizi fragmanına eşlik eden müzik olarak seçilmiş.Filmin diğer oyuncuları arasında ise Will Poulter ve Asim Chaudhry var.Sosyal meydada büyük ilgi uyandıran Black Mirror Bandersnatch'ın fragmanının, yönetmen David Cronenberg'ın kült 1980'ler filmi Videodrome'u andırdığı yapılan yorumlar arasında.Daha önce Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus 'un da rol alacağı Black Mirror'un 5. sezon çekimlerinin Londra 'nın Croydon ilçesinde yapıldığı aktarılmıştı.Black Mirror'ın 4. sezonu bir yıl önce Aralık ayında yayına girmişti.Kadın yazarların ve kadın baş karakterlerin olduğu sezonda yine her bölümde farklı bir hikaye anlatılmıştı.Daha önce Black Mirror'ın önceki sezonlarında yer alan karakterler üzerinde yoğunlaşan dizilerin yapılacağı ya da yeni sezonun bu karakterler üzerinde yoğunlaşacağı iddiaları ortaya atılmıştı.Ancak dizinin yaratıcısı Charlie Brooker bu iddiaları yalanladı.Black Mirror ve gerçekleşen öngörüleriBlack Mirror yapımcıları ve yaratıcıları, yapıma dair izleyicileri birçok konuda karanlıkta bıraksa da, dizinin en çok öne çıkan yanlarından biri şimdiye kadar gerçek hayata dair birçok konuda öngörüde bulunmuş olması.The National Anthem (Ulusal Marş) adlı ilk bölümde, İngiltere Başbakanı, kaçırılan prensesin serbest bırakılabilmesi için kameraların önünde canlı yayında bir domuz ile seks yapmaya zorlanmıştı.Bölüm yayınlandıktan 4 yıl sonra, dönemin İngiltere başbakanı David Cameron ile ilgili çıkan bir kitapta, Cameron'ın üniversitedeyken bir kulübe kabul edilebilmek için ölü bir domuzun da dahil olduğu bir seremoniye katıldığı iddia edildi.İddia Cameron'a yakın kaynaklarca yalanlandı ve kitabın yardımcı yazarı Lord Ashcroft eski başbakanla kişisel bir husumeti olduğunu itiraf etti.3. sezondaki Nosedive (Pike) bölümünde işlenen konunun ise Çin 'de gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz.Dizinin bu bölümünde insanlar, sosyal medyada birbirine puan veriyor ve Bryce Dallas Howard'ın canlandırdığı karakter, beğeni alabilmek için akıl sağlığını kaybediyordu.Geçen yıl teknoloji ve bilim sitesi Wired 'ın yayımladığı habere göre, Çin benzer bir "sosyal kredi" sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor.Sistemle kişilerin tüm online hareketleri, ödeme bilgileri ve sosyal medya ilişkileri takip edilerek, resmi işlemlerde referans olarak kullanılması planlanıyor.Habere göre "Amaç insanları enerji tasarrufu yapmaktan, hükümete itaat etmelerine kadar bir dizi davranışa teşvik etmek".