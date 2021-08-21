Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor - Son Dakika
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Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor

Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor

21.08.2021 13:49

Game Science, şimdi Unreal Engine 5'te olan Soulslike aksiyon-macera oyunu Kara Efsane: Wukong için yeni bir oynanış fragmanı ile geri döndü.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Game Science'ın yaptığı geçtiğimiz yıl duyurulan Black Myth: Wukong'tan oynanış videosu paylaşıldı.

Yeni Nvidia GeForce fragmanında Game Science, Black Myth: Wukong'un geliştirmesinin Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e revize edildiğini açıkladı. Wukong'un karlı parçacık efektleriyle dolu büyük arenalarda efsanevi maymun ve ejderha patronlarıyla savaştığını gösteren yeni bir oyun bölümü de gösterildi.

Çin edebi klasiği Journey to the West'e dayanan oyunun çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çıkış yapacağı platformlar hakkında ise "Tüm ana akım konsollar ve PC" için dendi.

BLACK MYTH: WUKONG OYNANIŞ VİDEOSU

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Son Dakika Gamegar Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor - Son Dakika
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