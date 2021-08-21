Black Myth: Wukong, Unreal Engine 5 yükseltmesinden sonra daha iyi görünüyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Game Science'ın yaptığı geçtiğimiz yıl duyurulan Black Myth: Wukong'tan oynanış videosu paylaşıldı.

Yeni Nvidia GeForce fragmanında Game Science, Black Myth: Wukong'un geliştirmesinin Unreal Engine 4'ten Unreal Engine 5'e revize edildiğini açıkladı. Wukong'un karlı parçacık efektleriyle dolu büyük arenalarda efsanevi maymun ve ejderha patronlarıyla savaştığını gösteren yeni bir oyun bölümü de gösterildi.

Çin edebi klasiği Journey to the West'e dayanan oyunun çıkış tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çıkış yapacağı platformlar hakkında ise "Tüm ana akım konsollar ve PC" için dendi.

BLACK MYTH: WUKONG OYNANIŞ VİDEOSU