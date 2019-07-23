Son Dakika Haberleri: Black Widow Filmi
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Black Widow Filmi

2 saat önce

Black Widow filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Black Widow filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow'un solo filmidir. Ünlü kurgusal karakteri, Yenilmezler serisinde olduğu gibi Scarlett Johansson canlandırıyor.


Yönetmen: Cate Shortland
Senaryo: Ned Benson, Don Heck, Stan Lee, Don Rico, Jac Schaeffer
Oyuncular: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz, Ray Winstone, O-T Fagbenle
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Black Widow
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 01.05.2020

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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
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