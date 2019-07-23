Black Widow Filmi
2 saat önce
Black Widow filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Black Widow filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Marvel'ın Yenilmezler ekibinin yetenekli casusu Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow'un solo film
idir. Ünlü kurgusal karakteri, Yenilmezler serisinde olduğu gibi Scarlett Johansson
canlandırıyor. Yönetmen:
Cate Shortland Senaryo:
Ned Benson, Don Heck, Stan Lee, Don Rico, Jac SchaefferOyuncular:
Scarlett Johansson, David Harbour
, Florence Pugh, Rachel Weisz
, Ray Winstone, O-T FagbenleFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Black WidowYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
01.05.2020Black Widow Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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