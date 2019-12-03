Black Widow'un ilk fragmanı yayınlandı
6 saat önce
İlk olarak 2010 yılında Iron Man 2 filminde izleyicilerin karşısına çıkan Natasha Romanoff karakteri daha sonra ilk Avengers filmi ile beraber bu serinin önemli isimlerinden biri olmuştu.
İlk olarak 2010 yılında Iron Man 2 filminde izleyicilerin karşısına çıkan Natasha Romanoff karakteri daha sonra ilk Avengers filmi ile beraber bu serinin önemli isimlerinden biri olmuştu.
Black Widow filmi, Natasha Romanoff karakterinin geçmişini perdeye taşıyor. 2020'de gösterime girecek filmde bu karakteri yine Scarlett Johansson canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Cate Shortland'ın oturduğu filmin kadrosunda Florence Pugh, David Harbour'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro rol alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:32
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