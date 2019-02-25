Son Dakika Haberleri: Blackberry Cylance'i 1.4 Milyar Dolara Satın Aldı

Blackberry Cylance'i 1.4 Milyar Dolara Satın Aldı

53 dakika önce

– Kanada merkezli Blackberry, yapay zeka ve siber güvenlik şirketi Cylance'ı 1.4 milyar dolara satın aldı.

Blackberry Cylance'i 1.4 Milyar Dolara Satın Aldı, System.String[]
Kanada merkezli Blackberry, yapay zeka ve siber güvenlik şirketi Cylance'ı 1.4 milyar dolara satın aldı.

BlackBerry'nin ilk kez geçen yıl duyurduğu ve "dünyanın en büyük ve güvenilir yapay zeka ve siber güvenlik şirketi" olma hedefiyle satın aldığı Cylance ile ilgili konuşan BlackBerry Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su John Chen, söz konusu anlaşmayla şirketin organizasyonlara güvenli bitim noktası oluşturmada daha yetkin olacağını söyledi.

BlackBerry, Cylance'in makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisinin Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için geliştirmeyi umduğu iletişim platformu BlackBerry Spark'ın oluşumunda da etkili olmasını hedeflerken, Stuart McClure'un BlackBerry Cylance başkanlığını görevini sürdüreceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:59 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi

Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Blackberry Cylance'i 1.4 Milyar Dolara Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]