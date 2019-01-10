Blackmirror Dizisindeki Sırlar - (Bandersnatch Gerçekleri) #sürprizson

Netflix'in 5. sezon için çıkardığı black mirror dizisinin bandersnatch isimli bölümünde ilginç sırlar, göndermeler ve gizemler bulduk.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi