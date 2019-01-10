Blackmirror Dizisindeki Sırlar - (Bandersnatch Gerçekleri) #sürprizson
52 dakika önce
Netflix'in 5. sezon için çıkardığı black mirror dizisinin bandersnatch isimli bölümünde ilginç sırlar, göndermeler ve gizemler bulduk.
Netflix'in 5. sezon için çıkardığı black mirror dizisinin bandersnatch isimli bölümünde ilginç sırlar, göndermeler ve gizemler bulduk.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube
Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi
Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim