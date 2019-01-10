Son Dakika Haberleri: Blackmirror Dizisindeki Sırlar - (Bandersnatch Gerçekleri) #sürprizson

Blackmirror Dizisindeki Sırlar - (Bandersnatch Gerçekleri) #sürprizson

52 dakika önce

Netflix'in 5. sezon için çıkardığı black mirror dizisinin bandersnatch isimli bölümünde ilginç sırlar, göndermeler ve gizemler bulduk.

Netflix'in 5. sezon için çıkardığı black mirror dizisinin bandersnatch isimli bölümünde ilginç sırlar, göndermeler ve gizemler bulduk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 Kaynak: Youtube

Black Mirror, Genel
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