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BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş! - Son Dakika

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

08.08.2021 08:36
BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!, System.String[]

BEŞİNCİ YIL KUTLAMASI'BLACKPINK: The Movie'de grup üyeleriyle yapılan özel röportajlar, grubun performans görüntüleri, hayranları için verdikleri mesajlar yer alıyor.

BEŞİNCİ YIL KUTLAMASI

'BLACKPINK: The Movie'de grup üyeleriyle yapılan özel röportajlar, grubun performans görüntüleri, hayranları için verdikleri mesajlar yer alıyor. Grup üyelerinin hayatlarına odaklanan bu belgesel filmde Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa'nın bilinmeyen yönlerini de öğrenmek mümkün. Aslında bu film grubun çıkışından bu zamana kadar yaşadıklarını anlatıyor, bir 5'inci yıl kutlaması da diyebiliriz.

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

'BLACKPINK: The Movie'de grubun hayranları için verdiği mesajlar da yer alıyor.

HAVALI BİR ÇIKIŞ YAPTILAR

YG Entertainment Müzik Şirketi tarafından 2016'da kurulan grubun adı (Türkçesi: 'siyah pembe') iki farklı kavramı temsil ediyor. Siyahla müzik piyasasını domine edeceklerini, pembeyle korkusuz, yetenekli ve güzel kadınlar olduklarını vurguluyorlar.

8 Ağustos 2016'da 'Boombayah' ve 'Whistle' adlı 2 şarkılık mini albümleri 'Square One'ı yayımladılar. İkisi de YouTube'da 3 gün içinde 3 milyon kez izlendi. Çıkış şarkılarıyla müzik listelerinde 1'inci sıraya yerleşen ilk kadın K-Pop grubu oldular.

ASIL POPÜLERLİK 2017'DE GELDİ

1 Kasım 2016'da 'Playing With Fire' ve 'Stay' isimli, yine 2 şarkıdan oluşan 'Square Two' adlı 2'nci albümlerini yayımladılar. İlk albümlerinin daha karanlık ve asi bir havası vardı. İşte bu, grubun ismindeki 'BLACK'i yani siyah rengi temsil ediyordu. İkinci albümleriyse daha sakindi. Burada da 'PINK'i yani pembeyi temsil eden taraflarından bahsediyorlardı. Ama asıl 22 Haziran 2017'de 'As If It's Your Last' adlı tekli şarkılarıyla popülerliği yakaladılar. Grubun hayran kitlesine 'Blink' deniyor. Blink, klip yayımlanır yayımlanmaz şarkıyı övgülere boğdu. Sosyal medya, buradaki dansını taklit etmeye çalışan gençlerin videolarıyla doldu.

REKOR KIRDILAR

'Square Up' (2018) albümlerinin çıkış parçası 'Ddu-Du Ddu-Du'nun klibi YouTube'da ilk 24 saat içerisinde 36 milyon izlemeye ulaşarak rekor kırdı. 'Kill This Love' 824 milyondan fazla izlendi. 100 milyon izlenmeyi aşan videoları arasında 'Boombayah', 'Whistle', 'Playing With Fire' ve 'As If It's Your Last' gibi şarkılar da var.

COACHELLA'DA SAHNE ALDILAR

BLACKPINK, YouTube'un Küresel Sanatçı Listesi'nde ilk 50'de... Ayrıca kızlar, dünyanın en ünlü müzik festivali Coachella'da sahneye çıkan ilk kadın K-Pop grubu olmayı da başardı.

NASIL BİR EĞİTİMDEN GEÇTİLER?

Güney Kore'de müzik sektörünü YG Entertainment, SM Entertainment ve JYP Entertainment isimli şirketler yönlendiriyor. En iyi müzik grupları bu üçlüden çıkıyor. İlkokuldaki başarılı çocukları seçiyorlar. Ailelerinden alıp 'stajyerlik' dedikleri bir programa sokuyor; İngilizce, dövüş sanatları, dans ve enstrüman çalma eğitimleri veriyorlar. Bu gençlerin çoğu ulusal TV kanallarında müzik yarışmalarına katılıyor. Halkoylamasında en yüksek oyu alanlar sivriliyor. Başarılı isimleri bir araya getirilerek oluşturulan bu gruplar, uzun yıllar süren bir mücadeleyle kurgulanmış oluyor.

Disiplinin çok yoğun olduğu bir sektörden bahsediyoruz. K-Pop dünyasının katı kuralları var. Bir süre yurtlarda kalıyor, ailelerini göremiyor, sürekli eğitim alıyorlar. Bu da zaman zaman grup üyelerini psikolojik olarak zorluyor.

GRUBA KİM, NASIL DAHİL OLDU?

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

Jennie (25)

14 yaşındayken ailesi onu avukat olması için ABD'ye göndermek istedi ancak balerin olma hayalleri kuran Jennie bunu kabul etmedi. YG Entertainment seçmelerine katıldı ve stajyer oldu.

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

Lisa (24)

Taylandlı Lisa 2011'de YG'de stajyer olmak için Güney Kore'ye taşındığında tek kelime Korece bilmiyordu. Çok çalıştı ve sonunda

bu dili BLACKPINK'te rap'çi olacak kadar akıcı bir şekilde öğrendi.

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

Jisoo (26)

Temmuz 2011'de YG'de stajyer oldu. K-Pop kariyerinin yanı sıra aynı zamanda bir aktris. Birçok markanın reklamlarında ve Kore draması 'The Producers'da rol aldı.

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

Rosé (24)

Avustralya'da büyüdü, şarkı söyleme, şarkı sözü yazma ve müzik aletleri çalma konusunda yetenekliydi. K-Pop'un en ünlü isimlerinden G-Dragon'la 'Without You' şarkısında düet yaptı.

KLİPLERİ ADETA BİR MODA ŞOVU

Müzik şirketleri sanatçılarına "3 yıl ilişkin olmayacak" gibi sözleşmeler imzalatıyor. Aşklarıyla ön planda olmamalarının nedenlerinden biri bu.

Moda konusunda bu kadar öne çıkmalarının nedeni, her şarkının videosu için farklı stil konseptleri yaratmaları. Birçok K-Pop grubu üyesi videolarında iki-üç kıyafet kullanırken BLACKPINK beş veya altı konseptte saç ve kıyafetle adeta bir moda şovu sergiliyor.

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

GÜNCEL KALMAYI BAŞARIYORLAR

Tolga Akyıldız, Hürriyet Cumartesi müzik yazarı

BLACKPINK dans, elektronik, R&B, rap, trap, Latin ve rock unsurlardan ortaya karışık oluşturdukları sound'ları, kadın grubu olarak uyguladıkları koreografileri ve prodüksiyon masrafından kaçınmadıkları videolarıyla güncel kalmayı başarıyor. 'How You Like That'in yanı sıra 'Pretty Savage' ve 'Lovesick Girls'ü, 'As If It's Your Last', 'Kill This Love'ı dinleyin. Pandemide yayımlanmış 'The Album'ü de dinlerseniz göreceksiniz ki BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değil.

1.3 MİLYAR

5 Nisan 2019'da yayımladıkları 'Kill This Love' adlı şarkılarının YouTube görüntülenme sayısı...

BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş!

Youtube, Square, Müzik, Kore, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin BLACKPINK hayranı olmanız işten bile değiş! - Son Dakika Magazin


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