Blackpink The Movie Filmi - Son Dakika

Film, Blackpink'in çıkışından bu zamana kadar geçen beş yılda yaşananları gözler önüne seriyor. Blackpink'in her bir üyesine odaklanılan belgeselde, özel röportajlara, grubun olağanüstü performans görüntülerine yer veriliyor.
Yönetmen: Su Yee Jung, Oh Yoon-Dong
Oyuncular: Kim Jisoo, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Roseanne Chae-young Park
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Blackpink The Movie
Yapımcı Firma: Trafalgar Releasing
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Filmin Süresi: 100 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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