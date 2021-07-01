Blackpink The Movie Filmi - Son Dakika

Film, Blackpink'in çıkışından bu zamana kadar geçen beş yılda yaşananları gözler önüne seriyor. Blackpink'in her bir üyesine odaklanılan belgeselde, özel röportajlara, grubun olağanüstü performans görüntülerine yer veriliyor.

Yönetmen: Su Yee Jung, Oh Yoon-Dong

Oyuncular: Kim Jisoo, Jennie Kim, Lalisa Manoban, Roseanne Chae-young Park

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Blackpink The Movie

Yapımcı Firma: Trafalgar Releasing

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dili: Korece

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.08.2021

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