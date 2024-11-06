BlackRock ETF\'lerinden altıncı net çıkış

Bitcoin

Kripto para piyasaları seçim etkisiyle dalgalanıyor. Kurumsal yatırımcılar risk iştahını azaltırken Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 75.000 dolara yükseldi. Apollo Crypto yatırım yöneticisi Henrik Andersson, Bitcoin'in küresel tüccarlar için seçim yatırımı haline geldiğini vurguladı.

BlackRock ETF Çıkışına Rağmen Bitcoin Rekor Kırdı

BlackRock'ın ETF'lerinden yaşanan çıkış, fonun Ocak ayındaki lansmanından bu yana altıncı kez meydana geldi. CoinGlass verilerine göre 10 Ekim'de yaşanan 10,8 milyon dolarlık çıkıştan sonraki ilk net çıkış olarak kayıtlara geçti.

Spot Bitcoin ETF'leri arasında en büyük çıkış Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'dan geldi. Fon 68,2 milyon dolarlık çıkışla listenin başında yer aldı. Bitwise Bitcoin ETF ise 19,3 milyon dolarlık giriş ile günün tek pozitif performans gösteren fon oldu.

ETF Store başkanı Nate Geraci, seçimlerin yatırımlar üzerindeki etkisinin genellikle abartıldığını belirtti. Bununla birlikte düzenleyici ortamın, özellikle SEC liderliğinin, ETF inovasyonunu önemli ölçüde etkileyebileceğini söyledi. Uzun vadede en iyi çözümün iki partili, kapsamlı bir kripto çerçevesi olacağını ekledi.

Piyasa uzmanları, seçim sonuçlarının Bitcoin fiyatı üzerindeki etkisinin kısa vadeli olabileceğini düşünüyor. Son olarak Trump zaferinin Bitcoin fiyatını yıl sonuna kadar 100.000 dolara ulaştırabileceği öngörülüyor.