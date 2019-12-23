Blanco, ligde 98 gün sonra gol sevinci yaşadı - Son Dakika
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Blanco, ligde 98 gün sonra gol sevinci yaşadı

6 saat önce

Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'da Gustavo Blanco, MKE Ankaragücü maçında attığı şık golle takımına 1 puan kazandırdı.

Blanco, ligde 98 gün sonra gol sevinci yaşadı, System.String[]

Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'da Gustavo Blanco, MKE Ankaragücü maçında attığı şık golle takımına 1 puan kazandırdı. Kırmızı beyazlıların Arjantinli golcüsü, ligde oynadığı 12 maçta, 2 gol pası ve 2 gol atarak takımına katkı sağladı. Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla ilk golünü 4'üncü haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçında kaydeden Blanco, suskunluğunu MKE Ankaragücü karşılaşmasında bozdu. Blanco, Süper Lig'in 4'üncü haftasındaki 14 Eylül'de İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından 16'ncı haftada 20 Aralık'ta MKE Ankaragücü maçında gol atarak, ligde 98 gün sonra fileleri havalandırdı. Blanco, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 Aralık'ta Eyüpspor'a gol attı.


Süper Lig'de Gustavo'nun gol attığı iki karşılaşmada da Antalyaspor sahadan 2- 2 beraberlikle ayrıldı. Arjantinli golcü, gollerin ikisini de Antalya Stadyumu'nda kaydetti. Kırmızı beyazlılarda 12 maçında forma giyen Gustavo, 8 maça ilk 11'de başladı ve 846 dakika oyunda kaldı.


İstikbal Mobilya, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:05 
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