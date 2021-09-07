BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu - Son Dakika
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BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu

07.09.2021 10:08

Counter Strike: Global Offensive'in en önemli organizasyonlarından olan BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu.

Dünyanın en iyi CS:GO takımlarının mücadele edeceği BLAST Premier Fall 2021 turnuvası için gruplar ve eşleşmeler belli oldu. 16 Eylül perşembe günü başlayacak turnuvada; 12 takım ödül havuzundan en yüksek payı almak ve BLAST Premier Fall 2021 Finalleri'nde yer almak adına mücadele edecek.

150 bin dolarlık büyük ödül havuzu bulunan turnuvada karşılaşmalar 3 maçlık seri formatında oynanacak. Sıralamaya giren ilk 6 takım Fall Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. BLAST Premier Fall 2021, 26 Eylül 2021 Pazar günü sona ermiş olacak.

BLAST Premier Fall 2021 Finalleri Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek.

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BLAST PREMIER FALL 2021 GRUPLARI

A GRUBU

16 Eylül Perşembe

  • 17:30 - Astralis vs Evil Geniuses
  • 20:30 - Vitality vs Liquid

B GRUBU

20 Eylül Pazartesi

  • 17:30 - G2 Esports vs MIBR
  • 20:30 - NiP vs BIG

C GRUBU

24 Eylül Cuma

  • 17:30 - Natus Vincere vs OG
  • 20:30 - FaZe vs Complexity
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SON DAKİKA: BLAST Premier Fall 2021 grupları belli oldu - Son Dakika
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