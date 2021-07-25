Blast Titans Büyük Finali başlıyor! - Son Dakika

Blast Titans Büyük Finali başlıyor!

Blast Titans Büyük Finali başlıyor!
Son Güncelleme: 28.07.2021 23:50

Apex Legends severlere müjde! Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor'un da bulunduğu Blast Titans Büyük Finali bugün başlıyor.

Qualifier ve Double Elimination etaplarının tamamlanmasıyla "Büyük Final"de savaşacak takımlar belli oldu. Blast Titans Double Elimination etabı dün tamamlandı ve "Büyük Final" biletini kapan 20 takım belli oldu. Arena'ya kalmayı başaran 20 takım arasında bir temsilcimiz de var. Apex Legends Türkiye dendiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan 1907 Fenerbahçe Espor, büyük finale adını yazdırdı. 20.000 Euro ödül havuzlu turnuvanın son ayağı bugün başlıyor.

Büyük Finale Kalan 20 Takım

  • Kungarna
  • Natus Vincere
  • 789
  • Major Pushers
  • Game of Drones
  • New Esports
  • Orgless & Hungry
  • Morning Stars
  • Magicians
  • Top Dogs
  • Endeavour
  • Scarz EU
  • Aqualix
  • Myztro Gaming
  • Underrated
  • Fire Beavers
  • Flavor of the Month
  • Forg Gang
  • 1907 Fenerbahçe Espor
  • Phoenix Legacy

Playerbros ekibi olarak temsilcimize büyük finallerde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

1907 Fenerbahçe Espor, Apex Legends, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Blast Titans Büyük Finali başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Blast Titans Büyük Finali başlıyor! - Son Dakika
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