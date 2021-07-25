Qualifier ve Double Elimination etaplarının tamamlanmasıyla "Büyük Final"de savaşacak takımlar belli oldu. Blast Titans Double Elimination etabı dün tamamlandı ve "Büyük Final" biletini kapan 20 takım belli oldu. Arena'ya kalmayı başaran 20 takım arasında bir temsilcimiz de var. Apex Legends Türkiye dendiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan 1907 Fenerbahçe Espor, büyük finale adını yazdırdı. 20.000 Euro ödül havuzlu turnuvanın son ayağı bugün başlıyor.
Playerbros ekibi olarak temsilcimize büyük finallerde başarılar diliyoruz!
Son Dakika › Gamegar › Blast Titans Büyük Finali başlıyor! - Son Dakika