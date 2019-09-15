Blaundus'ta yoga etkinliği

Sosyal medya hesapları üzerinden haberleşen yogaseverler, Uşak'a bağlı Ulubey ilçesi sınırları içindeki Blaundus Antik Kenti'nde yoga yaptı.

Sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelen yaklaşık 40 kişi, sabahın erken saatlerinde Ulubey ilçesi sınırları içindeki Blaundus Antik Kenti'nde buluştu. Antik kenti gezen yogaseverler, yere serdikleri matların üzerinde bir saat süren yoga etkinliği yaptı.

Yoga eğitmeni Ayşe Ersoysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kent için bir ilk olduğunu söyledi. Ersoysal, "Bir taraftan şehrin tanıtımına katkı sağlamak bir taraftan da bu antik kente yoga yapma keyfini yaşamak için buraya geldik. Hoş bir etkinlik oldu. Biraz rüzgarlıydı ama çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından katılımcılar, Ulubey Kanyonları'nda yürüyüş yaptı.