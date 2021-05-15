Blaze Esports Turko ile anlaşmaya vardı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports Turko ile anlaşmaya vardığını geçtiğimiz dakikalarda yaptığı paylaşımla duyurdu. Organizasyon Valorant'a bomba gibi bir kadroyla giriş yapacak gibi görünüyor.

Günün erken saatlerinde topluluk tarafında eski Oxygen Esports oyuncusu Turko'nun Blaze Esports'a transferi konuşuluyordu. Yaklaşık 10 dakika önce ise Blaze Esports başarılı oyuncu Mehmet "Turko" Özen ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Dün duyurulan Baran "Izzy" Yılmaz ve Eren "Brave" Kasırga'nın ardından takımın üçüncü oyuncusu da böylelikle belli oldu.

Organizasyonun sahibi Bora Koçyiğit ise kişisel Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide kadronun 3'lüsün oluşturduğunu ve geri kalan iki oyuncunun da yakın zamanda duyurulacağının haberini verdi.

https://twitter.com/borakocyigit/status/1393524459559079936

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz!

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