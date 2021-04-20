Oynaması bedava olan Bleach : Brave Souls bu sene içinde PlayStation 4 platformunda da çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile buluşacak.
Bleach:Brave Souls ilk başta Temmuz 2015'te İOS (App Store) ile Android (Google Play) cihazlar için çıkışını gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Ağustos 2020'de PC (Steam) platformuna da gelmişti. Oyun 148'den fazla ülke ve bölgede oynanabilir vaziyette ve 55 milyondan fazla indirilmiş durumda.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows8(64bit), Windows8.1(64bit), Windows 10(64bit)
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-2520M
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: on board
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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10(64bit)
İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-8265U
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: on board
Son Dakika › Gamegar › Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor - Son Dakika