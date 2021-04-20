Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor

20.04.2021 14:40
Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor

Tasarlayıcı KLab, Bleach manga ve anime serilerinden olan oynaması bedava olan üc boyutlu aksiyon oyunu Bleach: Brave Souls'un PlayStation 4 platformuna geleceğini açıkladı.

Oynaması bedava olan Bleach : Brave Souls bu sene içinde PlayStation 4 platformunda da çıkışını gerçekleştirerek oyunseverler ile buluşacak.

Bleach:Brave Souls ilk başta Temmuz 2015'te İOS (App Store) ile Android (Google Play) cihazlar için çıkışını gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Ağustos 2020'de PC (Steam) platformuna da gelmişti. Oyun 148'den fazla ülke ve bölgede oynanabilir vaziyette ve 55 milyondan fazla indirilmiş durumda.

BLEACH : BRAVE SOULS PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows8(64bit), Windows8.1(64bit), Windows 10(64bit)

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-2520M

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: on board

ÖNERİLEN

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10(64bit)

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-8265U

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Intel(R) HD Graphics

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: on board

YORUMLAR
500
Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi Kahramankazan'da çocuklar için oyun şenliği düzenlendi 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik Gölü'nde 473 bin metrekare alanda oynanacak 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik Gölü'nde 473 bin metrekare alanda oynanacak Esfendiyar Kur'an Kursu'nun temeli atıldı Esfendiyar Kur'an Kursu'nun temeli atıldı

oyun, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Bakan Nebati: Ucuz kredi müjdemizin ardından konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi! Suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz
15:37 "Eniştem karıma göz koymuştu" diyerek mermi yağdırdı: Akrabasını ağır yaralayan şüpheli yakalandı
15:32 Beşiktaş'ta yeni sezon planı yapıldı! Gidecek futbolcular belli oldu
15:31 Adana'da terör örgütü DEAŞ'e katılmak istemeyen adamın evini önce kurşunladılar sonra da yaktılar
15:25 Son Dakika: Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önünde: Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır!
15:14 Açıklanan konut paketinde dar gelirlinin konuta ulaşması için formül: Yılda en az 830 bin konut inşa edilmeli
15:08 Erdoğan taziye için BAE'ye gidiyor
15:05 Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor
15:03 Fener'de Berke Özer gidiyor, Sinan Bolat geliyor
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bleach: Brave Souls PS4 platformuna geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement