Son Dakika Haberleri: Blim dünyası Güneş sistemimize derin uzaydan gelen cisimlerin peşinde
Son Dakika Dünya Blim dünyası Güneş sistemimize derin uzaydan gelen cisimlerin peşinde

Blim dünyası Güneş sistemimize derin uzaydan gelen cisimlerin peşinde

33 dakika önce

Güneş sistemimiz derin uzaydan gelen yabancı cisimler ile dolu. Bilim insanları bu cisimleri keşfetmek ve anlamak için birbiriyle yarışıyor.

Blim dünyası Güneş sistemimize derin uzaydan gelen cisimlerin peşinde, System.String[]

Son gözlemlere göre Güneş sistemimiz derin uzaydan gelen yabancı cisimler ile dolu. Bilim insanları bu cisimleri keşfetmek ve anlamak için birbiriyle yarışıyor.


İki yıl önce Havai'deki teleskoplar tarafından tespit edilen ilk örnek Oumuamua adlı gök cismi idi. Ardından 21/Borisov adlı gök cismi tespit edildi. Derin uzaydan gelip güneş sistemimizden geçtiği tespit edilen ilk cisim Oumuamua, bilim dünyasında heyecan yaratmış ve pek çok spekülasyona sebep olmuştu.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:00 
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