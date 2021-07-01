Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 İnsan Kaçakçılığı Raporunu değerlendirdi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yılki İnsan Kaçakçılığı Raporunda, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarının da dahil olduğu devlet destekli insan kaçakçılığına odaklandıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığında açıklamalarda bulunan Blinken, "Bu yılki rapor, devlet destekli insan kaçakçılığına odaklanıyor. Devletin kaçakçı olduğu 11 ülkeyi belgeliyoruz." dedi.

Raporda, Küba hükümetinin denizaşırı sömürü amaçlı tıbbi personel görevlendirmelerinde nasıl kazanç sağladığının belgelendiğini kaydeden Blinken, "Doktorları ve diğer sağlık personelini yurt dışına gönderiyorlar, sözleşmelerinin şartlarını onlara bildirmiyorlar, belgelerine ve maaşlarına el koyuyorlar, ayrılmaya çalıştıklarında kendilerini ve ailelerini tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskıcı faaliyetlerinin de raporlandığını belirtti.

Çin'in Sincan'da 1200'e yakın toplama kampı kurup 1 milyondan fazla Uygur Türkünü tutukladığını belirten Blinken, "Birçok tutuklu, fiziksel şiddete, cinsel istismara ve işkenceye maruz bırakılarak giyim, elektronik, güneş enerjisi ekipmanı, tarım ürünleri üretmeye zorlanıyor ve bu yılki raporda Çin'in vatandaşlarını maruz bıraktığı en korkunç ihlallerin tüm uygulamaları yer alıyor." diye konuştu.