Blinken: "ABD, müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak" - Son Dakika

Blinken: "ABD, müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak"

24.03.2021 19:41
Blinken:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD'nin, müttefiklerini Çin ile ABD arasında bir tercih yapmaya zorlamayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, ABD'nin, müttefiklerini Çin ile ABD arasında bir tercih yapmaya zorlamayacağını açıkladı.

Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ittifaka yaklaşımını değerlendirdi.

Tehditlerin çoğaldığını, rekabetin arttığını ve güç dinamiklerinin değiştiğini ifade eden Blinken, ittifaklar içinde güvenin sarsıldığına, demokrasi ve insan hakları gibi ortak değerlerin hem içerden hem de dışardan tehdit edildiğine işaret etti.

Blinken, "Ancak bu değişimlerin hiçbiri şimdi ittifaklara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Karşılaştığımız zorluk, bu ittifakların bugünün tehditlerine karşı koyacak ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de halklarımıza hizmet edecek şekilde adapte olması ve yenilenmesidir." dedi.

NATO ittifakının ekonomik, teknolojik ve ideolojik alanlardaki tehditlere karşı koyması için kapasitesini genişletmesi gerektiğini savunan Blinken, piyasalarda ve teknoloji sektöründe kritik kaynaklara erişen Çin ve Rusya'nın, bu kaynakları ABD ile müttefikleri arasına nifak sokacak şekilde kullandığını söyledi.

Blinken, ülkelerin Çin ve Rusya'nın ekonomik tehditlerine boyun eğmesinin, bu ülkeleri daha da cesaretlendireceğini ifade ederek, buna karşı teknolojik yenilikler, tedarik zincirleri ve gelişen teknolojilere karşı normlar oluşturma konusunda işbirliğinin önem arz edeceğini dile getirdi.

"ABD müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak"

Biden yönetiminin müttefikleri ile her zaman istişare edeceğine vurgu yapan Blinken, "Ortaklarımız yükü omuzlama konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarında kararlarda da söz sahibi olacaklar." dedi.

Blinken, ABD yönetiminin ittifaklar konusundaki bakışının değiştiğini ve ABD'nin özellikle de NATO'ya son derece bağlı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasında Çin ile rekabet konusunda geniş yer veren Blinken, şöyle konuştu:

"ABD, müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak. Çin'in uluslararası sistem kurallarının ve bizim müttefiklerimizle ortak değerlerimizin altını oymaya çalıştığı, kollektif güvenlik ve zenginliğimizi zorba davranışları ile tehdit ettiği konusunda şüphe yok ancak bu ülkelerin Çin ile çalışamayacağı anlamına gelmiyor. ABD çalışacak. Özellikle de iklim değişikliği ve sağlık güvenliği konularının altından tek başımıza kalkamayız. Müttefiklerimizin, Çin ile her zaman bizim uyuşmayan karmaşık ilişkileri olduğunu biliyoruz. Bu zorlukları birlikte aşmaya çalışmamız gerekir."

"ABD güç kullanma konusunda temkinli olacak"

ABD'nin müttefikleri ile anlaşmazlıklara rağmen saygı ile görüşmeler yapması gerektiğini ifade eden Blinken, "Son yıllarda sıklıkla ABD'de dostlarımızın kim olduğunu unutmuştuk. Bu artık değişti." dedi.

ABD'nin, ilkeli emelleri ile bunları elde etmek için aldığı riskler arasındaki dengesizlikten kaçınacağını kaydeden Blinken, "ABD, güç kullanma konusunda, özellikle de dışardaki çatışmalara müdahale aracı olarak askeri güç kullanma konusunda temkinli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken: 'ABD, müttefiklerini Çin konusunda 'ya biz ya onlar' seçeneğine zorlamayacak' - Son Dakika


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