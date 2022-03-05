Blinken: "ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var" - Son Dakika
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Blinken: "ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var"

05.03.2022 16:59
Blinken: "ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var"

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Polonya ile ABD arasında savunma alanında yoğun iş birliği var ve hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylemek yerinde olacak" dedi.

- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Polonya ile ABD arasında savunma alanında yoğun iş birliği var ve hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylemek yerinde olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü. Ukrayna'daki son durumu, Polonya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin durumunun da ele alındığı görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevcut krizde Polonya'nın kilit görev yerine getirmekte olduğunu belirterek Polonya'ya cömertliği ve kararlılığı dolayısıyla minnettar olduklarını söyledi. ABD ve Polonya'nın birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten Blinken, şimdi kendilerini bir arada tutan demokrasi, özgürlük, barış, güvenlik ideallerinin Avrupa'nın bu bölgesinde tehdit altında olduğunu kaydetti. Polonyalı ve Amerikalıların özgürlüğü savunmanın ne kadar önemli olduklarını bildiklerini ifade eden Blinken, Rusya'nın sebepsiz ve kasıtlı işgaline karşı omuz omuza duracaklarını belirtti. Blinken, Biden yönetiminin Ukrayna ve Polonya'daki insani yardım faaliyetlerini desteklemek için ABD Kongresine 2.75 milyar dolarlık fon başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

"POLONYA, SEBEPSİZ, YASA DIŞI SALDIRGANLIĞIN NEDEN OLDUĞU TOPRAK DEĞİŞİKLİKLERİNİ ASLA TANIMAYACAK"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Ukrayna'ya yönelik saldırının Avrupa'yı ve onun güvenlik algısını değiştirdiğini söyledi. "Polonya, sebepsiz, yasa dışı saldırganlığın neden olduğu toprak değişikliklerini asla tanımayacak" diyen Zbigniew Rau, Polonya'nın ısrarla savaş suçu soruşturması başlatılmasını talep edeceğini aktardı. Rau, Polonya'nın Ukrayna'dan 700 binden fazla mülteci aldığını ve Rusya geri adım atmazsa önümüzdeki haftalarda yüz binlercesinin daha gelmesini beklediğini söyledi.

(Ebru Orhan/İHA)

Blinken: ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var
Blinken: ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var
Blinken: ABD ve Polonya arasında savunma alanında hiç olmadığı kadar iş birliği var

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Kaynak: İHA

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