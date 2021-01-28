Blinken, Ashkenazi ile telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in güvenliğine sıkı bağlılığını teyit etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin İsrail'in güvenliğine sıkı bağlılığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sıkı bağlılığını vurgulayan Blinken, Ashkenazi ile bölgesel güvenlik sınamalarını ve bu konularda devam eden iş birliğinin önemini de ele aldı.

Blinken, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki "İbrahim Anlaşmaları"nda kaydedilen ilerlemeleri överek, bu noktada ABD'nin barışı daha fazla geliştirmeye yönelik ilgisini vurguladı.

İki bakan ayrıca İsrail ile ABD'nin kararlı ortaklığını ve iki ülkenin gelecekteki sınamalara karşı birlikte yakın çalışacağını teyit etti.