Blinken, BAE Dışişleri Bakanı Nahyan'dan BM Güvenlik Konseyinde destek istedi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Rusya'ya karşı destek istemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan ve Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi'nde barış ve güvenliği ilerletmek için iş birliğini görüştü. Bakan Blinken, Ukrayna konusunda yakın koordinasyonun ve Rusya'nın önceden tasarlanmış, kışkırtılmamış ve yasa dışı işgalinin ardından Ukrayna demokrasisini ve egemenliğini desteklemek için güçlü bir uluslararası tepki oluşturmanın önemini yineledi." ifadelerini kullandı.

Sözcü, Blinken'ın ayrıca ABD'nin BAE'nin Yemen'den ve bölgenin başka yerlerinden gelen tehditlere karşı güçlü savunma yeteneklerini güçlendirmesine yardımcı olma taahhüdünün altını çizdiğini ifade etti.