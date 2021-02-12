Blinken, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye, Etiyopya, Kovid-19 ve iklim değişikliğini görüştü - Son Dakika

Blinken, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye, Etiyopya, Kovid-19 ve iklim değişikliğini görüştü

12.02.2021 07:27
Blinken, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye, Etiyopya, Kovid-19 ve iklim değişikliğini görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve Etiyopya'daki krizlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel iklim değişikliği konularını ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye ve Etiyopya'daki krizlerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel iklim değişikliği konularını ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Guterres'in Kovid-19 salgınının yanı sıra birçok küresel ve bölgesel konuyu değerlendirdiğini ifade etti.

Price, Blinken'ın yeni ABD yönetiminin salgını kontrol alma konusundaki kararlığına işaret ettiğini belirtirken, BM'nin salgın konusunda küresel bir koordinasyon sağlamada üstlendiği rolü taktir ettiğini ve ABD'nin Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yeniden katılmasına vurgu yaptığını kaydetti.

Blinken'ın Gutteres'e gelecekteki salgın hastalıkları daha erken tespit edip engellemek için DSÖ'nün güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade ettiğini belirten Price, görüşmeye ilişkin ayrıca şu detayları paylaştı:

"İklim değişikliği konusunda, Bakan, ABD'nin Paris Küresel İklim Değişikliği Anlaşması'na geri dönmesinin önemine vurgu yaptı ve küresel iklim krizine karşı koyma konusunda BM'nin iş birliğini memnuniyetle karşıladı. Suriye konusunda, ikili BM Güvenlik Konseyinin 2254 numaralı kararı çerçevesindeki siyasi sürece ve Suriye halkının acılarını azaltmaya yardım etme ve sınır ötesinden yardım tedarik etme konularına bağlılıklarını yineledi. Etiyopya konusunda ise ikili, Etiyopya'nın Tigray'daki krize karşılık verme çabalarını destekleme konusuna bağlılıklarını belirtti."

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye, Etiyopya, Kovid-19 ve iklim değişikliğini görüştü - Son Dakika


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