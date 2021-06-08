Blinken, Bosna Kasabı Miladiç'in cezasının onanmasıyla adaletin yerini bulduğunu açıkladı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in müebbet hapis cezasını onamasıyla ilgili açıklamasında, kararın uzun zamandır beklenen adaleti getirdiğini ifade etti.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Bosna Kasabı Mladiç ile ilgili IRMCT kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Mladiç'i "Boşnak ve Hırvat nüfusu Sırpların kontrolündeki bölgeden kalıcı olarak çıkarmak için başlatılan korkunç kampanyanın kilit isimlerinden biri" olarak niteleyen Blinken, "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının Ratko Mladiç'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından mahkumiyetini onaylayan bugünkü kararı, Bosna-Hersek'teki mağdurlara ve ailelerine uzun zamandır beklenen adaleti getirdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, Bosna-Hersek'te işlenen suçların, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihin en karanlık sayfalarından biri olduğunu, faillerin tanıkları susturma, delilleri karartma ve tutuklanmaktan kaçma çabalarına rağmen adaletin yerini bulduğunu vurguladı.

Bugünkü kararın alınması için mücadele edenlere teşekkür eden Blinken, " Srebrenitsa'daki soykırımın 26. yıl dönümü yaklaşırken, Temyiz Kurulu'nun kararının mağdurlara ve sevdiklerine bir nebze olsun huzur getirmesini umuyoruz. Bu davada adaleti yerine getirmek için Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına yıllarca süren çalışmalarından dolayı minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Srebrenitsa soykırımı ve Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutuldu???????

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladiç, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulmuştu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladiç'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.