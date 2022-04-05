Blinken, Buça gündemiyle Brüksel'e gitti - Son Dakika
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Blinken, Buça gündemiyle Brüksel'e gitti

05.04.2022 19:02
Blinken, Buça gündemiyle Brüksel'e gitti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Buça'da sivil ölümlerini ve Rusya'ya karşı bundan sonra atılacak adımları NATO dışişleri bakanlarıyla değerlendirmek üzere Brüksel'e gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Buça'da sivil ölümlerini ve Rusya'ya karşı bundan sonra atılacak adımları NATO dışişleri bakanlarıyla değerlendirmek üzere Brüksel'e gitti.

Bakan Blinken, Brüksel'de yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Washington'dan hareketinden önce, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Buça'daki sivil ölümlerinin "korkunç" olduğunu söyleyen Blinken, "Buça'da gördüğümüz şey bir vahşettir; serseri bir grubun rastgele bir eylemi değil, öldürmek, işkence ve tecavüz etmek amaçlı, kasıtlı bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıya karışanların hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Blinken, bu kapsamda delilleri toplamaya çalıştıklarını ve Rusya'ya yeni yaptırımların, Brüksel'deki görüşmelerde gündemde olacağını belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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