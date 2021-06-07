Blinken, Çin ile mücadele ve ABD'nin Filistin yardımları konusunda Kongre üyelerine güvence verdi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kovid-19'un kaynağı konusunda gerekli yanıtlar için Çin'i zorlamaya devam edeceklerini ve Filistin'e gönderecekleri yardımların Hamas'ın eline geçmesine engel olacaklarını söyledi.

Bakan Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde yapılan ve bakanlığın 2022 bütçesinin ele alındığı oturumda ABD'nin dış politika önceliklerine ilişkin soruları yanıtladı.

Ağırlıklı olarak ABD'nin Çin ile yüzleşmesinde ne durumda olduğuna ve özellikle Kovid-19'un kaynağına ilişkin soruların gündeme geldiği oturumda Blinken, vekilleri gerekli adımları attıkları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Blinken, salgının kaynağına ilişkin olarak ellerindeki tüm argümanları ve Amerikan kurumlarının raporlarını kullandıktan sonra "Çin'i sorumlu tutacaklarını" dile getirdi.

Bakan Blinken ayrıca, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Hong Kong'daki düzenlemeleri dolayısıyla da Pekin yönetimini yakından takip ettiklerini ve bu konulardaki eleştirilerini dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

"Filistin'e gönderdiğimiz yardımlar Hamas'a gitmeyecek"

Öte yandan Blinken, İsrail-Filistin krizinin ardından bölgede ateşkesin devamı ve sükunetin muhafazası için tüm taraflarla yakın çalıştıklarını ifade etti.

Blinken, pek çok vekilin İsrail'e destek ifadelerini dile getirdiği bölümde ABD'nin Filistin'e göndereceği yardımların Hamas'ın eline geçmeyeceğinden emin olduklarını vurgulamaya çalıştı.

ABD'li bakan, "Bunu daha önce de yaptık, orada pek çok ortağımız var ve onlarla birlikte çalışarak Filistinlilere ve Gazze'ye göndereceğimiz yardımların Hamas'ın eline geçmeyeceğinden emin olacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Guantanamo için özel bir temsilci atamayı düşünüyor

Diğer yandan Blinken, bir soru üzerine Guantanamo'daki mahkumların durumu ve tutukevinin kapatılmasına yönelik çalışmaların daha yakından takip edilmesi için bir ofis kurulması ya da özel bir temsilci atanması üzerine çalıştıklarını söyledi.

Blinken, böyle bir hazırlıklarının olup olmadığı sorusuna, "Evet bu konu üzerine aktif bir şekilde çalışıyoruz. Tüm zamanını bu konuya ayıracak biri de dahil olmak üzere personel ve kaynak açısından burada ihtiyacımız olan her şeye sahip olduğumuzdan emin olmak istiyorum." diye yanıt verdi.

Blinken, UCM sorusuna yanıt vermekte zorlandı

Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail ve Afganistan ile ilgili bazı yetkilerini tanımadığını hatırlatarak, "Peki buralardaki insanlar haklarını aramak için nereye gidecekler?" şeklinde sorusu Blinken'a zor anlar yaşattı.

Blinken, ABD ile İsrail'deki hukuk sisteminin mağdurların iddialarına yanıt verebilecek kapasitede olduğunu ve Afganistan'daki mağdurların da bazı imkanlarının olduğunu savunurken, Omar'ın "ABD bu mağdurlar için hangi hukuk mekanizmasını destekliyor?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlandı.

4 saate yakın süren oturumda Rusya'nın bölgedeki eylemlerine, İran ile nükleer müzakerelerdeki son duruma ve Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'daki duruma ilişkin değerlendirmeler de yapan Blinken, Biden yönetiminin dış politikasında insan haklarının daha fazla yer tutacağını belirtti.

Biden yönetimi, Kongreye sunduğu 2022 mali yılı bütçesinde Dışişleri Bakanlığı için toplam 58,5 milyar dolar talep etmişti.