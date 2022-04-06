Blinken'dan Aliyev ile Paşinyan'a "barış görüşmeleri" konusunda teşvik - Son Dakika
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Blinken'dan Aliyev ile Paşinyan'a "barış görüşmeleri" konusunda teşvik

06.04.2022 01:26
Blinken'dan Aliyev ile Paşinyan'a "barış görüşmeleri" konusunda teşvik

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde "bölgede tansiyonun artırılmaması" ve "barış görüşmelerine öncelik verilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde "bölgede tansiyonun artırılmaması" ve "barış görüşmelerine öncelik verilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre Blinken, her iki isimle görüşmesinde de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadıklarını ve bu durumu kabul etmediklerini dile getirdi.

Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sükünet, tansiyonun artırılmaması ve diplomasinin işletilmesine vurgu yaparak hem Aliyev, hem de Paşinyan'a "iki ülke arasındaki barış görüşmelerine öncelik verilmesi" konusunda teşvikte bulundu.

Aliyev ile Paşinyan arasında 6 Nisan'da yapılması planlanan görüşmenin önemine işaret eden Blinken, ABD'nin her iki ülkeye de diplomatik anlamda her konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Geçen haftaki açıklamasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, mümkün olan en kısa sürede Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaları gerektiğini belirterek "Toprak bütünlüğünün ve uluslararası sınırların dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve ardından sınırların belirlenmesi temelinde Kafkasya'ya barışın geleceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da kapsamlı bir barış anlaşması müzakerelerinin derhal başlatılmasına hazır olduklarını açıklamıştı.

Aliyev ile Paşinyan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün görüşmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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