Blinken'dan Kudüs'te "Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye" övgü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Blinken'dan Kudüs'te "Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye" övgü Açıklaması

27.03.2022 14:37
Blinken'dan Kudüs'te "Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye" övgü Açıklaması

İsrail'in ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan anlaşmalara işaret ederek "Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz.

İsrail'in ev sahipliğinde yarın düzenlenecek "Necef Zirvesi" kapsamında Kudüs'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ile bazı Arap ülkeleri arasında varılan anlaşmalara işaret ederek "Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi.

Görüşmede Blinken, yarın düzenlenecek Negev Zirvesi'ne katılmak üzere bu akşam Necef (Negev) Çölü bölgesine gideceğini belirtti.

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşmeye ilişkin övgülerde bulunan Blinken, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç yıl önce hayal bile edilemeyeceğini düşündüğüm bir şey oluyor. Normalleşmenin bu bölge için yeni normal haline geldiğini görüyoruz. Bölgenin önde gelen birçok ülkesi arasında bu ortaklıkların faydalarını gördükçe bunun daha fazla ülkeyi kendine çekeceğini düşünüyorum."

- Negev Zirvesi "muazzam bir fırsat"

Blinken, ülkesinin bu sürecin bir parçası olmasından ve İsrail ile halihazırda ilişkilerini normalleştiren ülkelerle ortaklıkları derinleştirme çabalarını desteklemesinden ötürü gurur duyduğunu belirterek, Negev Zirvesi'nin bunun için "muazzam bir fırsat" olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Negev Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, "Daha fazla bölgesel iş birliği ve bölgedeki tüm halkların ve barışın yararına ve elbette İsrail'e yönelik herhangi bir tehdidin önlenmesi için birlikte çalışacağız." dedi.

Herzog, Blinken'ın ve ABD'nin İsrail'in en önemli müttefiki ve en yakın dostu olduğunu vurgulayarak, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in ev sahipliğinde 28 Mart'ta düzenlenecek Necef Zirvesi'ne ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Bahreyn dışişleri bakanları katılıyor.

BAE, Bahreyn ve Fas, 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'de buluşacak ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanları İsrail'de buluşacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, Kudüs, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken'dan Kudüs'te 'Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye' övgü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Çorum'da çiftçinin traktörüne takılan bileziğin dünyada eşi benzeri yok!
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Blinken'dan Kudüs'te "Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeye" övgü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement