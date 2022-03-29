Blinken'dan Rusya'ya "savaşı derhal durdur" çağrısı - Son Dakika
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Blinken'dan Rusya'ya "savaşı derhal durdur" çağrısı

29.03.2022 19:31
Blinken'dan Rusya'ya "savaşı derhal durdur" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısında bulundu.

Fas'a resmi ziyaret gerçekleştiren Blinken, başkent Rabat'ta mevkidaşı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Blinken, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya "acımasızca muamele" ettiğini belirterek, "Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırı, Ukraynalı çocukların yarısını yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." dedi.

Ukraynalıların savaşın gölgesinde bile müzakerelere başlayabilecek cesarette olduğuna dikkati çeken Blinken, "Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz." diyen ABD Dışişleri Bakanı, Moskova'yı dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında olmakla suçladı.

Orta Doğu turu kapsamında 27-28 Mart'ta İsrail'deki Necef Zirvesi'ne katılan Blinken dün akşam Fas'a gelmişti.

Blinken'dan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı
Blinken'dan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı
Blinken'dan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı
Blinken'dan Rusya'ya savaşı derhal durdur çağrısı

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Kaynak: AA

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