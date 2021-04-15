- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret - Son Dakika

- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret

15.04.2021 14:45

- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki askerlerini çekme kararının ardından ülkeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki askerlerini çekme kararının ardından ülkeye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarının ardından bugün Afganistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, ABD'nin asker çekme kararı sonrası gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve sivil temsilcilerle bir araya geldi.

Blinken Gani ile başkent Kabil'deki başkanlık sarayında gerçekleştirdiği görüşmede, ortaklık anlayışının değiştiğini ancak devam ettiğini söyledi. Afganistan Devlet Başkanı Gani ise Blinken'e ABD'nin kararına saygı duyduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Blinken, Abdullah ile görüşmesinde benzer bir açıklama yaparak, "Yeni bir döneme girdik. Ancak birlikte yazdığımız yeni bir dönem" şeklinde konuştu. Abdullah Abdullah da Blinken'e "Halkınıza, ülkenize, yönetiminize minnettarız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı konuşmada, 2 bin 500 ABD askerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Dün ayrıca, Belçika'daki "Afganistan" konulu NATO Konseyi Toplantısı'nın ardından yapılan ortak açıklamada, NATO güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağı belirtilmişti.

- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret
- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret
- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret
- Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Asker, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Blinken'den asker çekme kararı sonrası Afganistan'a sürpriz ziyaret - Son Dakika


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