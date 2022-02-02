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Blinken, GKRY Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü - Son Dakika

Blinken, GKRY Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü

02.02.2022 00:28
Blinken, GKRY Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile bölgesel ve ikili konuları görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile bölgesel ve ikili konuları görüştüğü bildirildi.

Blinken, Washington'da bulunan Kasoulides ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme öncesinde kısa açıklama yapan Blinken, ABD ile GKRY ile ilişkilerin "hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" ifade etti.

ABD ile GKRY arasında bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda iş birliğinin söz konusu olduğunu belirten Blinken, Kıbrıs sorununa ilişkin "İki bölgeli, iki toplumlu bir federasyonu kararlılıkla destekliyoruz ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Görüşme sonrasında Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Blinken'ın ABD'nin GKRY ile iş birliğini derinleştirme taahhüdünü yinelediğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen eylemlerin koordinasyonunun önemi de dahil olmak üzere bir dizi ikili ve bölgesel konuyu görüştü. Ayrıca, ikili Bilim ve Teknoloji Anlaşması'nın yakında imzalanması yoluyla iklim değişikliği ve yeni teknolojiler gibi konularda bilimsel iş birliğini artırmanın öneminin de altını çizdiler." ifadelerine yer verildi.

Blinken'ın Kıbrıs sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki çabalara ABD'nin desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, "Bakan, adayı tüm Kıbrıslıların yararına olacak şekilde siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirmeye yönelik Kıbrıs liderliğindeki, BM destekli çabalara ABD desteğinin devam ettiğini ifade etti." değerlendirmesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Blinken, GKRY Dışişleri Bakanı Kasoulides ile görüştü - Son Dakika


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