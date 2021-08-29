Blinken ile Çavuşoğlu Afganistan'dan çekilme sürecini görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan çekilme sürecini ve iki ülke arasındaki iş birliğini görüştü.

Blinken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'dan güvenli ve düzenli bir tahliye sağlamak için devam eden ortak çabalarımız hakkında bugün tekrar konuştum. Türkiye, önemli bir NATO Müttefikidir ve ortaklığı için minnettarız." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada ise "Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'daki iş birliğimizi ve vatandaşlarımızın, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenli ve düzenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için devam eden çabalarımızı konuşmak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü." ifadelerine yer verildi.

İki bakan, 24 Ağustos'ta da Afganistan'daki çekilme sürecini telefonda görüşmüştü.