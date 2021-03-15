Blinken ile Fransız mevkidaşı Le Drian, Doğu Akdeniz ile Çin, Rusya ve İran'ı görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian arasındaki görüşmede Doğu Akdeniz, Çin, Rusya ve İran konuları başta olmak üzere pek çok dış politika başlığı ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken'ın, Le Drian ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, iki bakan, Transatlantik ittifakının küresel güvenlik sorunlarıyla mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

İki bakanın Çin, Rusya ve İran'la ilgili konuları ve Libya'daki siyasi süreci ele aldığı belirtilen açıklamada, Blinken ile Le Drian'ın, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarın korunmasını da görüştüğü kaydedildi.

Blinken, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile görüştü

Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Price, Blinken'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile de telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Blinken, Yemen'de ağırlaşan insani durumdan dolayı duydukları endişeyi dile getirdi ve ABD'in birleşik, istikrarlı ve dış güçlerin etkisinden bağımsız bir Yemen'i desteklediğini vurguladı.

Blinken ayrıca ABD ile BM ve Özel Temsilci Griffiths arasındaki yakın iş birliğinin ve koordinasyonun devamı konusunda kararlı olduklarını belirtti.