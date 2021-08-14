Blinken ile Gani Afganistan'daki son durumu görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaları görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Gani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, iki ismin Afganistan'daki son durumu kapsamlı şekilde ele aldığını ve ülkedeki şiddetin derhal sona ermesi için devam eden diplomatik ve siyasi çabaların aciliyetini görüştüklerini bildirdi.

Görüşmede Blinken, Gani'ye, ABD'nin Afganistan yönetimiyle olan diplomatik ve güvenlik ilişkisini sürdürmeye ve Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.