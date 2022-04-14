Blinken ile Şukri ABD ve Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi görüştü - Son Dakika
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Blinken ile Şukri ABD ve Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi görüştü

14.04.2022 00:43
Blinken ile Şukri ABD ve Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi görüştü

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri görüştü.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Washington'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri Washington'daki temasları kapsamında mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Şukri, 2022 ikili ilişkilerin 100'üncü yılı olduğunu belirterek ABD ve Mısır arasındaki stratejik ortaklığı görüştü." ifadelerine yer verdi.

İkilinin, bölgesel istikrar ve güvenlik iş birliği gibi kilit alanlardaki çabaları da ele aldığını kaydeden Price, Mısır, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve İsrail'in Negev'de düzenlediği Bakanlar Zirvesi'nin çıktıları üzerine ilerleme kaydetmek için atılacak sonraki adımları konuştuğunu belirtti.

Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve artan gıda güvensizliği başta olmak üzere küresel sorun ve gelişmeleri konuştu." ifadelerini kullandı.

Ek olarak, iki bakanın, Libya'yı seçimlere götüren ve Birleşmiş Milletlerin aracılık ettiği siyasi sürece desteklerini dile getirdiğine değinen Price, "Bakan, Mısır da dahil olmak üzere tüm ortaklarla ikili ilişkilerimizde insan haklarının önemini yeniden teyit etti ve insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında ilerlemeyi teşvik etti." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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